Coppa del Mondo di Spada Di Veroli conquista l’argento individuale a Heidenheim

Heidenheim, 24enne romano conquista il secondo posto nella Coppa del Mondo di Spada a Heidenheim. Di Veroli si impone tra 372 atleti, arrivando in finale e vincendo l’argento, la sua decima medaglia nel circuito internazionale. Una prestazione che dimostra la crescita e il talento del giovane schermidore italiano.

Heidenheim – L’argento di Davide Di Veroli brilla nel venerdì di Heidenheim. Il 24enne romano è salito sul secondo gradino del podio nella “classicissima” della Coppa del Mondo di spada maschile in Germania (ben 372 partecipanti), offrendo una prestazione strepitosa, che è valsa la sua decima medaglia in carriera nel circuito iridato. Una grande gara, nonostante il rimpianto di una sconfitta in finale per una sola stoccata (15-14) contro il kazako Kurbanov. L’esaltante percorso di Davide Di Veroli è iniziato con i successi prima su Fong, portacolori di Hong Kong (15-12), e poi sullo svizzero Hadrien Favre (15-7), ed è proseguito con il 13-12 su un altro elvetico, Alexis Bayard, che ha consegnato all’azzurro il pass per i “top 8”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Di Veroli Spada

L’Italia della spada maschile si distingue nella tappa di Fujairah della Coppa del Mondo, conquistando una medaglia d’argento a squadre.

Ultime notizie su Di Veroli Spada

