Controlli con i cani antidroga fuori dall' istituto Fermi di Arona

Questa mattina i carabinieri di Arona hanno fatto controlli antidroga davanti al liceo Fermi. Con l’aiuto dei cani antidroga, hanno controllato studenti e studenti in uscita, senza riscontrare problemi. L’operazione è durata poche ore e si è svolta senza incidenti.

Una mattinata di controlli antidroga all'istituto superiore Fermi di Arona.Giovedì 5 febbraio, infatti, i carabinieri di Arona, con l'unità cinofila del Nucleo carabinieri cinofili di Volpiano, hanno eseguito alcuni controlli mirati nella scuola aronese.

