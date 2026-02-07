La situazione in Ucraina resta tesa. Mentre la propaganda continua a ingannare l’opinione pubblica, l’esercito sul campo non dà segnali di successo. La Russia insiste sull’aggressione, ma i risultati concreti latitano. La realtà dei fatti dice altro: la vittoria annunciata sembra ancora lontana.

La forza c’è, i risultati no. La propaganda avanza, l’esercito no. L’aggressione è un fatto, la vittoria no. Il carburante utilizzato con maggiore disinvoltura da tutti coloro che con vari gradi di irresponsabilità sostengono che difendere l’Ucraina sia in fondo solo una perdita di tempo tende a coincidere con una tesi che suona grosso modo così: aiutare economicamente, politicamente, militarmente l’Ucraina non è soltanto sbagliato ma è anche del tutto inutile, perché la Russia presto o tardi vincerà la guerra, perché la difesa dell’Ucraina fa acqua da tutte le parti e perché tenere a galla un paese che non ha possibilità di successo è solo un modo per ritardare la pace. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Il Giorno della Memoria è un momento importante per riflettere sulle persecuzioni degli ebrei durante il regime fascista.

Contro la balla della vittoria russaPerdite record sul campo. Conquiste a rilento. Nato che si rafforza ai confini della Russia. Influenza sparita. Kyiv che si europeizza. La difesa dell’Ucraina non è solo giusta: porta pure risultati. ilfoglio.it

Trump racconta una balla sulla tregua russa in Ucraina, Kiev lo sbugiardaIl presidente Usa sostiene che Mosca abbia fermato gli attacchi per una settimana, ma i dati sugli attacchi smentiscono la ricostruzione Trump racconta una balla sulla tregua russa in Ucraina. Il pres ... liberoreporter.it

