La Juventus ha perso Kelly in allenamento. L’attaccante ha riportato un infortunio e ora i medici devono valutare l’entità del problema. La sua presenza contro la Lazio resta in forse, e la squadra si prepara a eventuali sostituzioni. La Continassa resta in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Non solo Conceicao, anche Kelly è da valutare in casa Juve in vista della Lazio. Recuperato, invece, Kelly. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Vlahovic: lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: infortunio per Kelly. Da valutare per la Lazio

Approfondimenti su Kelly Infortunio

La Juventus deve fare i conti con un nuovo infortunio: Conceicao si è infortunato durante l’allenamento e ora è da valutare in vista della partita contro la Lazio.

Domani sera la Juventus si prepara ad affrontare la Lazio nella 24esima giornata di Serie A.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kelly Infortunio

Argomenti discussi: Spalletti, ecco l'attaccante per la Juve: novità Vlahovic alla Continassa; Quando torna Vlahovic nella Juventus dopo il rientro alla Continassa: i tempi di recupero; Continassa, buone notizie per Spalletti: Yildiz è recuperato, va in panchina con l'Atalanta; Vlahovic è tornato alla Continassa: la Juventus riabbraccia il suo attaccante, quando sarà a disposizione di Spalletti.

Infortunio Conceicao: portoghese a rischio per Juventus Lazio? Le condizioni e cosa filtra a due giorni dal match dell’Allianz StadiumInfortunio Conceicao: è a rischio per Juventus Lazio? Quali sono le condizioni e cosa è successo alla Continassa in vista del match Il conto alla rovescia verso il big match di campionato è iniziato, ... calcionews24.com

Infortunio Yildiz, decisione a sorpresa della Juve: le sue condizioniAggiornamenti importantissimi in casa Juventus per quel che riguarda le condizioni fisiche di Kenan Yildiz: ecco le ultime ... calciomercato.it

Conceicao a rischio per Juventus-Lazio Le ultime dalla Continassa facebook

Continassa #Juve live Le ultime news x.com