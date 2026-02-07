Conte | Stiamo facendo qualcosa di straordinario che sta venendo sottovalutato Io per regolamento non posso giocare

Antonio Conte si presenta in conferenza stampa con un tono deciso e un sorriso ironico. L’allenatore si dice fortunato, anche se sottolinea di non poter giocare per regolamento. Poi spiega che, in campo, sono stati i suoi a fare tutto, lasciando intendere che il suo ruolo ora è concentrato sulla guida da bordo campo, lontano dal rettangolo di gioco.

Antonio Conte in conferenza stampa. “Sono un allenatore fortunato”, l’ironia in apertura. “Oggi abbiamo fatto tutto noi. C’è stata una sensazione di dominio assoluto durante la partita. Nel secondo tempo altro infortunio, nostro, che ha portato il risultato sul 2-2. Situazione che poteva ammazzarci sportivamente. Invece abbiamo tenuto botta, e siamo rimasti in dieci. L’espulsione poteva destabilizzarci in maniera definitiva. Invece siamo stati bravi, ordinati, non abbiamo mai smesso di pensare a fare gol. Ci siamo mangiati un gol clamoroso con Gutierrez, poi abbiamo segnato su rigore. Abbiamo vinto una partitica difficile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Antonio Cassano si è detto impressionato da Vergara, e ha sottolineato che anche Conte sta contribuendo a farlo giocare.

Argomenti discussi: Conte duro: Di Lorenzo? Si va verso la rottura del ginocchio. Troppe partite, così è la rovina del calcio. Poi la frase sul mercato; Napoli, allarme Di Lorenzo: l'annuncio di Conte dopo la Fiorentina; Conte duro: Napoli ex campione d'Italia? Spalletti porti rispetto, deve stare attento quando parla. Oggi tutti ci metterebbero tra l'8° e il 10° posto; Conte: Si gioca troppo, stanno ammazzando i calciatori. Comanda il dio denaro, io alleno per passione.

Napoli, Conte: Stiamo affrontando diverse problematiche e lo stiamo facendo da uomini coraggiosiConte ha cominciato l’intervista parlando dell’anno che si sta concludendo: Festeggiamo un anno bellissimo dove abbiamo fatto qualcosa di straordinario e inaspettato. Abbiamo coronato lo scudetto con ... gianlucadimarzio.com

Conte: «Domani abbiamo bisogno del Maradona. Se Spalletti ci ha definito ex campioni d’Italia, ci ha mancato di rispetto»La conferenza stampa di Antonio Conte per Napoli-Chelsea di Champions League. Di seguito le dichiarazioni integrali del tecnico del Napoli. ilnapolista.it

Antonio #Conte sulla stagione del #Napoli: “Stiamo facendo qualcosa di incredibile e straordinario che viene sottovalutato. Diventa difficile senza i calciatori a disposizione portare a casa la pagnotta e fare i risultati…” x.com

"Quest'anno tutto si può dire tranne che ci stiamo lamentando" Antonio Conte facebook