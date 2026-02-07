Contatori a fuoco | evacuate sei famiglie

Sei famiglie sono state evacuate a Osimo nella notte. I residenti hanno notato il fumo che saliva dai contatori, e hanno chiamato subito i soccorsi. L’aria era troppo irrespirabile per restare negli appartamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e spegnere l’incendio. Nessuno è rimasto ferito, ma l’intervento è durato diverse ore.

Si sono accorti del fumo che stava entrando nei loro appartamenti. L'aria era irrespirabile. La chiamata ai soccorritori è stata concitata la scorsa notte a Osimo. Sei famiglie sono state evacuate da un condominio per l'incendio di alcuni contatori elettrici nel vano scala della loro palazzina, da cui si sono sprigionate fiamme all'interno dell'edificio. È accaduto verso le 23.30 in via Cialdini, sotto piazza Nuova. È intervenuta immediatamente la squadra di Osimo dei vigili del fuoco, con il supporto del personale di Ancona con l'autoscala e il funzionario di servizio. A sirene spiegate sono arrivati per domare l'incendio.

