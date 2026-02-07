Consulta problemi e battibecchi | Grave l’aumento delle tariffe

In una riunione difficile, i membri della consulta di San Miniato Basso si sono scontrati con la giunta comunale. Manola Guazzini del Gruppo Misto ha criticato l’aumento delle tariffe, definendolo grave. La discussione si è accesa anche perché la frazione più popolosa del comune si è presentata in pochi, lasciando molti cittadini senza voce. La tensione tra cittadini e amministrazione resta alta.

"In pochi, nonostante la frazione più popolosa del comune". Inizia così l'attacco di Manola Guazzini (Gruppo Misto) alla giunta comunale dopo la consulta di San Miniato Basso. "La giunta vuole fare queste passerelle, per illustrare un bilancio che mentre lo presenta lo sta già variando – dice Guazzini – indisturbata e senza che ci siano altri punti di vista. Questa è quella democrazia e quell'antifascismo di cui si vanta tanto". Poi alcune questioni. "Hanno rafforzato il personale: non è vero. Stanno ricoprendo quei posti vacanti di persone che se ne sono andate. Dicono anche che gli incrementi delle tariffe che ci sono stati sono serviti a garantire una maggiore equità: un'amministrazione comunale che ha un avanzo ogni anno di qualche milionata di euro (aspettiamo quello del 2025), prima di aumentare le tariffe anche di poco, non solo ci pensa, ma mette a reddito, in alcuni casi specifici, il proprio patrimonio anziché concederlo gratuitamente".

