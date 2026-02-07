Confermate le formazioni della Premier League all’Old Trafford

Questa mattina è arrivata la conferma delle formazioni ufficiali per la partita di Premier League tra Manchester United e Tottenham, in programma all’Old Trafford sabato. Le due squadre si preparano a scendere in campo in un match che si preannuncia acceso, con i tifosi già in fermento per vedere quali giocatori scenderanno in campo.

2026-02-07 13:17:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Resta aggiornato su tutte le notizie sulla squadra in vista dello scontro di Premier League di sabato tra Tottenham e Manchester United Manchester United e Tottenham si scontrano all’Old Trafford per il calcio d’inizio anticipato di sabato in Premier League. L’ultima volta che queste due squadre si sono incontrate, hanno vinto anche in un drammatico scontro nel nord di Londra, con gli Spurs che hanno segnato due gol nel finale ribaltando un deficit di 1-0, prima che lo United segnasse ancora più tardi per salvare un punto.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Questa sera il Leeds riceve il Nottingham Forest in un match decisivo della Premier League.

New Signings Ready To Shock Old Trafford

