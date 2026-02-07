Conferenza stampa Yildiz | chi era presente oltre a Spalletti e Comolli nella sala dell’Allianz Stadium Tutti i dettagli

Questa mattina all’Allianz Stadium si è svolta una conferenza stampa con Yildiz, Spalletti e Comolli sul palco. Oltre a loro, erano presenti anche altri dirigenti e membri dell’area sportiva Juventus. Tutti si sono riuniti per discutere del futuro e del rinnovo del contratto del numero dieci, che dovrebbe durare fino al 2030. La sala era piena e l’atmosfera era di grande attenzione, con tutti i vertici pronti a blindare il giocatore più importante della squadra.

Conferenza stampa Yildiz, non solo Spalletti e Comolli all'Allianz Stadium: presenti tutti i vertici dell'area sportiva per blindare il numero dieci fino al 2030. La firma di Kenan Yildiz sul contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2030 non è stata vissuta come una semplice formalità burocratica, ma come un vero e proprio atto di fondazione del nuovo ciclo bianconero. Oltre a Luciano Spalletti, che ha celebrato le doti umane e tecniche del suo pupillo, e all'Amministratore Delegato Damien Comolli, che ha condotto magistralmente la trattativa, ai lati della scena erano presenti tutte le figure chiave dell'organigramma sportivo.

