Conan il ragazzo del futuro | un fiore tra le macerie del progresso

Un ragazzo di nome Conan ha attirato l’attenzione con le sue parole. Dice che riversare il pessimismo sui bambini è una follia. Secondo lui, se non si ha più speranza, si può parlare con gli adulti, ma non con i più piccoli. Lui crede che i bambini siano il fiore tra le macerie del progresso e che meriterebbero di ascoltare parole di speranza, non di sconforto.

Riversare il proprio pessimismo sui bambini è folle. Se non hai più speranza puoi parlare agli adulti, ma non ai più piccoli. Tacete piuttosto. Fine anni 70, l'illusione che il progresso scientifico e tecnologico significhi automaticamente felicità e un futuro migliore si spezza, lasciando il posto alla realtà. È come se il mondo perdesse improvvisamente la propria innocenza. Eppure, nel 1978 accade l'impensabile: grazie ad un giovanissimo artista si torna indietro, ad una civiltà antica, lontana-lontana, bestiale quasi. Dal genio di Hayao Miyazaki nasce nasce Conan, il ragazzo del futuro (Mirai Sh?nen Conan) che, come un fulmine a ciel sereno, squarcia un cielo invaso dai robottoni giapponesi, distaccandosene e proponendo una "nuova" visione del progresso tecnologico.

