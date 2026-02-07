Con VisitBergamo transfer Ncc prenotabili e scontati

Bergamo lancia un nuovo servizio di transfer Ncc, prenotabile e con tariffe scontate. Le tratte più richieste sono ora più facili da raggiungere, anche su misura. L’obiettivo è rafforzare l’accoglienza turistica e rendere più comodo spostarsi in città. La novità è già disponibile e punta a migliorare l’esperienza dei visitatori.

LA NOVITA’. Servizio di trasporto per le tratte più richieste o su misura.«Rafforziamo l’accoglienza turistica». VisitBergamo scende in strada per agevolare gli spostamenti di visitatori e turisti. L’ente ufficiale del turismo bergamasco rafforza i servizi di mobilità e accoglienza con un servizio di transfer Ncc, prenotabile direttamente negli infopoint (presenti in Città Alta, Bassa e aeroporto), ma anche via mail (scrivendo all’indirizzo email protected) o telefono (tramite whatsapp al numero 3331850393), rivolto a singoli viaggiatori, famiglie e gruppi, con tariffe convenzionate e trasparenti verso determinati punti di interesse. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Con VisitBergamo transfer Ncc prenotabili e scontati Approfondimenti su VisitBergamo Transfer Deroga per le persone disabili: taxi prenotabili con telefono e app anche in aeroporti e stazioni A partire da quest’anno in Lombardia, le persone con disabilità possono prenotare taxi telefonicamente o tramite app anche negli aeroporti di Malpensa, Linate e Orio Al Serio, così come nelle stazioni ferroviarie. Domobianca, skipass a prezzi scontati con ShopToday Scopri lo skipass scontato di Domobianca con ShopToday. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su VisitBergamo Transfer Argomenti discussi: Con VisitBergamo transfer Ncc prenotabili e scontati. Con VisitBergamo transfer Ncc prenotabili e scontatiLA NOVITA’. Servizio di trasporto per le tratte più richieste o su misura.«Rafforziamo l’accoglienza turistica». ecodibergamo.it Scegli l’NCC: 9 grandi vantaggi del noleggio con conducenteNUOVI SERVIZI - Comfort, trasparenza e flessibilità: ecco perché il noleggio con conducente conquista sempre più viaggiatori ... comunicati-stampa.net plonaca pizza a Bergamo #bergamoeventi #VisitBergamo #visititaly #bergamocity #italy #bergamo #bergamoalta #aeroportobergamo #pizza #pizzalovers #pizzanapoletana facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.