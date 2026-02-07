Con i piedi affondati nelle rovine

Ludovico Corrao si è spento ieri sera. Aveva 94 anni ed era conosciuto per aver raccontato, con voce roca e parole semplici, le difficoltà e la forza dei siciliani di fronte alle tragedie come il terremoto. Corrao non si tirava indietro, anche quando il dolore si faceva sentire, e con il suo modo diretto ha spesso messo in luce le sfide di un’Italia che fatica a cambiare.

Cappello, mantello e sguardo lontanissimo, Ludovico Corrao raccontava con voce bassa e roca l'epopea del terremoto e la forza titanica per far fronte all'oscurantismo endemico dell'Italia.

