Comunicazione ambientale Etra vince il bando di Anci - Conai

Etra S.p.A. ha ottenuto il finanziamento di quasi 50 mila euro grazie al bando di Anci e Conai dedicato alla comunicazione ambientale. L’azienda si impegna così a rafforzare le campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e il riciclo a livello locale. La somma, che copre una parte del progetto complessivo da circa 296 mila euro, permette a Etra di intensificare le proprie iniziative e coinvolgere di più cittadini e realtà del territorio.
ETRA S.p.A. Società benefit si è aggiudicata, nell'ambito del Bando 2025 per la comunicazione locale promosso da ANCI e CONAI, un co-finanziamento di quasi 50 mila euro (il massimo ottenibile in relazione all'importo totale del progetto di 296.510 euro) per la realizzazione di attività di.
