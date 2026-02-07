Comunicazione ambientale Etra vince il bando di Anci - Conai

Etra S.p.A. ha ottenuto il finanziamento di quasi 50 mila euro grazie al bando di Anci e Conai dedicato alla comunicazione ambientale. L’azienda si impegna così a rafforzare le campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e il riciclo a livello locale. La somma, che copre una parte del progetto complessivo da circa 296 mila euro, permette a Etra di intensificare le proprie iniziative e coinvolgere di più cittadini e realtà del territorio.

