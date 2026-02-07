Comune Santoro Lega | Il duo De Luca Napoli fa perdere la rottamazione sui tributi locali ai salernitani

Dante Santoro, ex consigliere comunale di Salerno, torna a parlare dopo la decadenza dell’amministrazione. Questa volta lo fa criticando il duo De LucaNapoli, accusandoli di aver fatto perdere ai cittadini salernitani la possibilità di usufruire della rottamazione sui tributi locali. Santoro ricorda che aveva chiesto di convocare un consiglio per estendere la misura, ma l’ultimo consigliere di Salerno non è stato ascoltato. La sua voce si aggiunge alle tensioni tra politica e cittadini sui temi fiscali.

Il già consigliere comunale di Salerno Dante Santoro al suo primo giorno dopo la decadenza dell'amministrazione comunale saluta la sua seconda consiliatura ricordando l'ultima battaglia compiuta per l'estensione della rottamazione quinquies ai tributi locali: "Avevo chiesto di tenere un Consiglio.

