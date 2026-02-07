La Juventus annuncia il rinnovo di Kenan Yildiz, confermando il suo impegno con il giovane attaccante. Comolli lo definisce un vero campione, cresciuto con i valori bianconeri. La società ha deciso di puntare su di lui anche per il futuro, in un momento di continuità e fiducia nel talento cresciuto nel settore giovanile.

Un nuovo capitolo legato al futuro sportivo della Juventus è stato annunciato in concomitanza con il prolungamento contrattuale di Kenan Yildiz. L’accordo, esteso fino al 2030, è stato comunicato durante una conferenza stampa all’Allianz Stadium, dove la dirigenza ha spiegato le ragioni della scelta e gli obiettivi per la squadra. L’evento ha messo in luce il profilo del giovane talento e la volontà del club di investire sul suo percorso di crescita. In occasione della firma, sabato 7 febbraio, si è svolta una conferenza stampa all’Allianz Stadium durante la quale Damien Comolli ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Kenan Yildiz fino al 2030. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Comolli su Yildiz: «Un campione vero, cresciuto con i valori bianconeri»

Approfondimenti su Juventus Yildiz

Comolli, l’amministratore delegato della Juventus, ha commentato il rinnovo di Yildiz fino al 2030.

La Juventus ha rinnovato il contratto di Kenan Yildiz fino al 2030.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Yildiz

Argomenti discussi: Yildiz, McKennie e Spalletti: Comolli, perché i rinnovi Juve contano più del mercato amaro; McTominay e Yildiz, pronti i rinnovi fino al 2030. Juve su Celik e Senesi; Mauro: La vera forza di Spalletti? Con lui la Juve non dipende più da Yildiz; Dal mercato si passa ai rinnovi: la missione della Juventus tra campo e panchina.

Comolli – amministratore delegato della Juve – ha parlato così dopo il rinnovo di Yildiz con il club bianconero fino al 2030. Le sue paroleComolli – amministratore delegato della Juve – ha parlato così dopo il rinnovo di Yildiz con il club bianconero fino al 2030. Le sue parole (inviato all’Allianz Stadium) – Kenan Yildiz ha posto la fir ... calcionews24.com

Yildiz, ecco il rinnovo! Alla Juve fino al 2030: Faremo belle cose insiemeMi scuso con Luciano Spalletti se prendo con qualche minuto: siamo contenti di annunciare il rinnovo di Yildiz fino al 2030: in conferenza stampa, l'amministratore delegato della Juventus, Damien Co ... rainews.it

Kenan #Yildiz ha rinnovato con la #Juventus fino al 2030 Giornata piena di emozioni in casa bianconera: da Comolli a Spalletti, passando per Elkann. Dentro al racconto dell’incoronazione del numero 10 con @BaridonMarco dall’Allianz Stadium x.com

Kenan Yildiz su RDP: "Voglio ringraziare Elkann e Comolli, tutta la Juventus, l'allenatore, i miei compagni e i tifosi. Sono molto felice di rinnovare il mio contratto. Sono molto fiducioso che faremo grandi cose insieme in futuro. Amo la Juve e quando sono qui facebook