Comolli su Yildiz | Un campione vero cresciuto con i valori bianconeri

La Juventus annuncia il rinnovo di Kenan Yildiz, confermando il suo impegno con il giovane attaccante. Comolli lo definisce un vero campione, cresciuto con i valori bianconeri. La società ha deciso di puntare su di lui anche per il futuro, in un momento di continuità e fiducia nel talento cresciuto nel settore giovanile.

Un nuovo capitolo legato al futuro sportivo della Juventus è stato annunciato in concomitanza con il prolungamento contrattuale di Kenan Yildiz. L’accordo, esteso fino al 2030, è stato comunicato durante una conferenza stampa all’Allianz Stadium, dove la dirigenza ha spiegato le ragioni della scelta e gli obiettivi per la squadra. L’evento ha messo in luce il profilo del giovane talento e la volontà del club di investire sul suo percorso di crescita. In occasione della firma, sabato 7 febbraio, si è svolta una conferenza stampa all’Allianz Stadium durante la quale Damien Comolli ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Kenan Yildiz fino al 2030. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Comolli dopo il rinnovo di Yildiz: «È un campione vero, una stella del calcio. È un giovane uomo cresciuto coi valori bianconeri»

Comolli, l’amministratore delegato della Juventus, ha commentato il rinnovo di Yildiz fino al 2030.

Juve, Comolli annuncia il rinnovo di Yildiz: «È un leader vero»

La Juventus ha rinnovato il contratto di Kenan Yildiz fino al 2030.

