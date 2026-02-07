Comolli su Yildiz | Un campione vero cresciuto con i valori bianconeri
La Juventus annuncia il rinnovo di Kenan Yildiz, confermando il suo impegno con il giovane attaccante. Comolli lo definisce un vero campione, cresciuto con i valori bianconeri. La società ha deciso di puntare su di lui anche per il futuro, in un momento di continuità e fiducia nel talento cresciuto nel settore giovanile.
Un nuovo capitolo legato al futuro sportivo della Juventus è stato annunciato in concomitanza con il prolungamento contrattuale di Kenan Yildiz. L’accordo, esteso fino al 2030, è stato comunicato durante una conferenza stampa all’Allianz Stadium, dove la dirigenza ha spiegato le ragioni della scelta e gli obiettivi per la squadra. L’evento ha messo in luce il profilo del giovane talento e la volontà del club di investire sul suo percorso di crescita. In occasione della firma, sabato 7 febbraio, si è svolta una conferenza stampa all’Allianz Stadium durante la quale Damien Comolli ha annunciato ufficialmente il prolungamento del contratto di Kenan Yildiz fino al 2030. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Comolli dopo il rinnovo di Yildiz: «È un campione vero, una stella del calcio. È un giovane uomo cresciuto coi valori bianconeri»
Comolli, l’amministratore delegato della Juventus, ha commentato il rinnovo di Yildiz fino al 2030.
Juve, Comolli annuncia il rinnovo di Yildiz: «È un leader vero»
La Juventus ha rinnovato il contratto di Kenan Yildiz fino al 2030.
Argomenti discussi: Yildiz, McKennie e Spalletti: Comolli, perché i rinnovi Juve contano più del mercato amaro; McTominay e Yildiz, pronti i rinnovi fino al 2030. Juve su Celik e Senesi; Mauro: La vera forza di Spalletti? Con lui la Juve non dipende più da Yildiz; Dal mercato si passa ai rinnovi: la missione della Juventus tra campo e panchina.
Comolli – amministratore delegato della Juve – ha parlato così dopo il rinnovo di Yildiz con il club bianconero fino al 2030. Le sue paroleComolli – amministratore delegato della Juve – ha parlato così dopo il rinnovo di Yildiz con il club bianconero fino al 2030. Le sue parole (inviato all’Allianz Stadium) – Kenan Yildiz ha posto la fir ... calcionews24.com
Yildiz, ecco il rinnovo! Alla Juve fino al 2030: Faremo belle cose insiemeMi scuso con Luciano Spalletti se prendo con qualche minuto: siamo contenti di annunciare il rinnovo di Yildiz fino al 2030: in conferenza stampa, l'amministratore delegato della Juventus, Damien Co ... rainews.it
Kenan #Yildiz ha rinnovato con la #Juventus fino al 2030 Giornata piena di emozioni in casa bianconera: da Comolli a Spalletti, passando per Elkann. Dentro al racconto dell’incoronazione del numero 10 con @BaridonMarco dall’Allianz Stadium x.com
Kenan Yildiz su RDP: "Voglio ringraziare Elkann e Comolli, tutta la Juventus, l'allenatore, i miei compagni e i tifosi. Sono molto felice di rinnovare il mio contratto. Sono molto fiducioso che faremo grandi cose insieme in futuro. Amo la Juve e quando sono qui facebook
