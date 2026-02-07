Comolli in conferenza stampa LIVE

Comolli si presenta in conferenza stampa insieme a Luciano Spalletti, poche ore prima di Juventus-Lazio. I due hanno discusso del rinnovo di Kenan Yildiz e hanno risposto alle domande dei giornalisti. La tensione è alta, la partita si avvicina e le novità sul fronte mercato sono al centro dell’attenzione.

di Marco Baridon Comolli ha parlato in conferenza stampa insieme a Luciano Spalletti alla vigilia di Juve Lazio per il rinnovo di Kenan Yildiz. Le sue dichiarazioni. (inviato all'Allianz Stadium) – Kenan Yildiz ha rinnovato con la Juventus. Firma fino al 2030 per il gioiello turco, blindato così dal club bianconero. Nel giorno del prolungamento di contratto, sabato 7 febbraio, Damien Comolli parla in conferenza stampa alle 16. segue LIVE le sue parole. – «È la prima volta che parlo italiano in una conferenza pubblica ma questa occasione è troppo importante.

