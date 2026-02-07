Como Juventus Women 0-1 LIVE | De Jong salva tutto su Berisha

Questa sera a Como si è giocata una partita molto combattuta tra le due squadre. La Juventus Women ha trovato il gol decisivo nel secondo tempo, grazie a De Jong che ha salvato il risultato su un colpo di testa di Berisha. La partita si è chiusa con il punteggio di 1-0 per le bianconere, che continuano a mantenere la loro posizione in classifica. I tifosi hanno assistito a un match intenso, con occasioni da entrambe le parti e un finale a sorpresa.

di Mauro Munno Como Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di Serie A Women. Tredicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che attraversa un buon momento di forma e si è rinforzata sul mercato. Le bianconere fanno visita al Como Women in una gara che potrebbe permettere alle bianconere di accorciare ancora dalla vetta della classifica, ora distante sei lunghezze. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 48? Riflesso De Jong – Parata di puro istinto sul colpo di testa di Berisha da distanza ravvicinata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juventus Women 0-1 LIVE: De Jong salva tutto su Berisha Approfondimenti su Como JuventusWomen Como Juventus Women 0-0 LIVE: De Jong dice no a Nischler La partita tra Como e Juventus Women finisce a reti inviolate. Como Juventus Women 0-0 LIVE: De Jong dice no a Nischler, chance per Girelli La partita tra Como e Juventus Women si è conclusa senza reti, con diverse occasioni fallite da entrambe le squadre. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

