Como Juventus Women 0-0 LIVE | De Jong dice no a Nischler chance per Girelli

La partita tra Como e Juventus Women si è conclusa senza reti, con diverse occasioni fallite da entrambe le squadre. De Jong ha parato bene un tiro di Nischler, mentre Girelli ha avuto una buona chance, ma non è riuscita a sbloccare il risultato. La sfida è stata combattuta, ma nessuna delle due è riuscita a segnare.

di Mauro Munno Como Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di Serie A Women. Tredicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che attraversa un buon momento di forma e si è rinforzata sul mercato. Le bianconere fanno visita al Como Women in una gara che potrebbe permettere alle bianconere di accorciare ancora dalla vetta della classifica, ora distante sei lunghezze. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. 34? Berisha di nuovo pericolosa – Continua a rischiare qualcosa la Juve sulle ripartenze del Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juventus Women 0-0 LIVE: De Jong dice no a Nischler, chance per Girelli Approfondimenti su Como Juventus Women Como Juventus Women 0-0 LIVE: De Jong dice no a Nischler La partita tra Como e Juventus Women finisce a reti inviolate. Napoli Juventus Women 0-1 LIVE: segna Vangsgaard, De Jong dice no a Floe Segui la cronaca in tempo reale di Napoli Juventus Women, partita valida per i quarti di Coppa Italia femminile. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Como Juventus Women Argomenti discussi: Serie A Women | Juventus Women-Sassuolo | La partita; Women | Massimiliano Canzi presenta Como-Juventus; Roma frenata 3-3 dal Parma, Inter e Juventus vincono e accorciano. Per il Milan successo e 4° posto; Parma - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT. Como-Juventus Women, le formazioni ufficiali: Canzi si affida al tridente Beccari, Bonansea e GirelliAlle 15 ci sarà la sfida tra il Como e la Juventus Women. Le bianconere vogliono trovare una vittoria preziosa in trasferta e Massimiliano Canzi si affida alle sue giocatrici migliori. Ecco ... tuttojuve.com Serie A femminile, le statistiche pre gara di Como-Juventus Women: bianconere k.o nelle ultime 4 di campionato giocate contro squadre lombardeLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche pre gara relative al match di Serie A femminile che le Women giocheranno oggi pomeriggio, a partire dalle 15:00, sul campo del ... tuttojuve.com Juventus-Como | Attiva la vendita del settore ospiti Tutte le info https://comofootball.com/juventus-como-info-settore-ospiti/ Biglietti acquistabili qui https://tickets.juventus.com/it/175567-2025-26-serie-a-juventus-como/tickets/19707-JUVENTUS---COMO facebook Simone Braglia sul #calciomercato e non solo. #Roma #Como #Juventus #Inter x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.