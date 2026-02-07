Come stirpi di foglie | a Lecce la nona giornata mondiale della lingua ellenica

Questa mattina a Lecce si svolge la nona edizione della Giornata mondiale della lingua ellenica. L’evento si tiene presso lo Studium 2000 e coinvolge appassionati e studiosi che vogliono riscoprire le radici della cultura greca. La manifestazione si ripete ogni anno per valorizzare la lingua e la storia di un popolo che ha lasciato un segno indelebile nella nostra civiltà.

LECCE - Ritorna a Lecce la giornata mondiale della lingua ellenica, in programma lunedì 9 febbraio presso Studium 2000. Il titolo scelto per quest'anno, "???????????. Il mondo vegetale nella cultura greca di ogni tempo", prende spunto dal libro VI dell'Iliade e invita a riflettere sul profondo.

