Una serata cinema in casa richiede pochi semplici accorgimenti. Basta scegliere gli accessori giusti, come cuscini comodi e luci soffuse, e decorare l’ambiente con qualche tocco a tema Hollywood. Con un po’ di attenzione, si può creare un’atmosfera perfetta per godersi un film senza uscire di casa.

I vantaggi dello stare a casa sono infiniti, e ora possiamo pure non rinunciare a dettagli ben scelti: una lampada che simula un cielo stellato, un poster vintage, un bicchiere elegante, per rendere l'esperienza decisamente cinematografica. Il segreto è tutto lì: non replicare la sala, ma crearne una nuova versione, più nostra, più vera. Quella dove la serata film non è un ripiego, ma un appuntamento che continueremo sempre a volere fissare in agenda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come organizzare una serata cinema in casa: spunti e consigli di design

