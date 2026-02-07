Questa mattina, alcuni utenti di WhatsApp hanno scoperto come attivare la nuova “modalità tartaruga”. La funzione, appena annunciata, permette di rallentare la ricezione delle notifiche e dei messaggi. In pratica, aiuta chi vuole prendersi una pausa dalle continue interruzioni dell’app. Non si tratta di una semplice impostazione, ma di un modo per gestire meglio il tempo passato sullo smartphone. La novità sta già facendo discutere tra gli utenti, che la trovano utile per evitare distrazioni.

La popolare app di messaggistica istantanea di Meta continua a riservare sorprese. Una delle ultime in ordine di tempo è la possibilità di attivare la “modalità tartaruga”. Da sempre la tartaruga rappresenta valori profondi decisamente da riscoprire nel nostro mondo così “accelerato” e ansioso di bruciare le tappe e colpi di click. Parliamo non tanto della longevità, quanto di pazienza e saggezza. Insomma, la tartaruga come icona del pensiero lento, riflessivo e meditato, antidoto alla dittatura del pulsionale e dell’istintuale che oggi dilaga ovunque. L’attuale contesto, dominato da una comunicazione ad alto tasso di tecnologia, ultra rapida e spesso frenetica, trova un contraltare nel guscio della tartaruga capace di evocare protezione e sicurezza al riparo di un’indole meditativa. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Come attivare la "modalità tartaruga" su Whatsapp e a cosa serve

