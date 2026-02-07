Come arredare un soggiorno in stile giapponese | niente paraventi via libera a colori naturali

In Italia, sempre più persone scelgono di arredare il soggiorno in stile giapponese. Niente paraventi e colori naturali sono la base di questa tendenza. Basta poche mosse per creare un ambiente semplice, essenziale e rilassante, che richiami il design orientale. Molti preferiscono eliminare gli elementi troppo decorativi, puntando su linee pulite e materiali naturali. È una scelta che si sta diffondendo tra chi cerca un’atmosfera zen a casa propria.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.