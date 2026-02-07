Colpisce con una stampella la compagna e la sua auto | arrestato

Un uomo di 45 anni ha preso a colpi di stampella l’auto della compagna e le ha anche sfondato il finestrino. La scena è avvenuta giovedì sera nel centro di Faenza, attirando l’attenzione dei passanti. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo per lesioni personali aggravate e danneggiamento. La donna non ha riportato gravi ferite, ma la vicenda ha scosso la zona.

Serata folle giovedì in centro a Faenza per un quarantacinquenne che è stato poi arrestato per lesioni personali aggravate e danneggiamento dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia manfreda. I militari dell'Arma sono intervenuti dopo che al numero di emergenza 112 è arrivata una chiamata in cui si segnalava la presenza di un uomo in forte stato di agitazione che stava aggredendo una ragazza in centro a Faenza. La gazzella dei carabinieri, già impegnata in zona per il normale servizio di controllo del territorio, è prontamente intervenuta, "guidata" anche dalle urla della vittima.

