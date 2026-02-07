Color Holiday punta sul Salento | acquisito resort per vacanze all-inclusive in stile romagnolo

Color Holiday annuncia di aver acquisito un resort nel Salento, puntando sulla crescita delle vacanze in famiglia in questa zona. L’operatore romagnolo vuole portare il suo stile all-inclusive anche in Puglia, offrendo un’alternativa alle tradizionali mete di mare. La novità segna un passo importante per l’azienda, che mira a conquistare sempre più clienti in una delle destinazioni più apprezzate del Sud Italia.

Il futuro delle vacanze in famiglia, almeno secondo le ambizioni di un operatore turistico romagnolo, si tinge di salento. Gianluca Scialfa, imprenditore cesenatico attivo nel settore turistico, ha acquisito il Dolmen Sport Resort, una struttura di notevoli dimensioni situata a Minervino, in provincia di Lecce, con l’obiettivo di esportare nel Sud Italia la formula dell’all inclusive “in stile romagnolo”. L’operazione segna un’importante svolta per il gruppo Color Holiday, che finora ha concentrato i suoi investimenti lungo la Riviera romagnola, e rappresenta una scommessa audace sulla capacità di replicare un modello di successo in un contesto geografico e culturale differente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Gianluca Scialfa, imprenditore di Cesenatico, ha deciso di puntare sul Salento.

Gianluca Scialfa, titolare della catena Color Holiday, ha deciso di puntare sul Sud Italia.

