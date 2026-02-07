Colombo | De Rossi ci ha trasmesso la grinta per essere protagonisti il suo impatto è evidente Alla squadra

Lorenzo Colombo sottolinea come De Rossi abbia infuso grinta e determinazione nel Genoa. Dopo la partita contro il Napoli, il giovane attaccante evidenzia l’identità di gioco ritrovata dalla squadra, che ha mostrato carattere e voglia di fare bene. Colombo non nasconde l’entusiasmo, e dice che l’impatto di De Rossi si vede tutto in campo.

