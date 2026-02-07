Colombo | De Rossi ci ha trasmesso la grinta per essere protagonisti il suo impatto è evidente Alla squadra
Lorenzo Colombo sottolinea come De Rossi abbia infuso grinta e determinazione nel Genoa. Dopo la partita contro il Napoli, il giovane attaccante evidenzia l’identità di gioco ritrovata dalla squadra, che ha mostrato carattere e voglia di fare bene. Colombo non nasconde l’entusiasmo, e dice che l’impatto di De Rossi si vede tutto in campo.
Lorenzo Colombo commenta la sfida contro il Napoli, mettendo in luce l’identità di gioco mostrata dal Genoa sotto la guida di Daniele De Rossi e, al contempo, la delusione per l’esito maturato all’ultimo minuto. Colombo valorizza la fisionomia coraggiosa introdotta dall’allenatore e sottolinea come la squadra abbia offerto una prestazione di livello contro avversari di valore, nonostante l’esito finale sia stato penalizzato da un rigore decisivo e da un’occasione non concretizzata. L’attaccante evidenzia che l’errore principale è stato non sfruttare una situazione offensiva vicina all’area avversaria, mentre il lavoro di De Rossi ha indotto carattere e ha spinto i giocatori a voler la palla e a essere protagonisti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
