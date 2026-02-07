Colloqui a Muscat | l’asimmetria tra le azioni e le intenzioni questa volta gioca a favore di Trump non dell’Iran

Questa mattina a Muscat si sono tenuti colloqui tra rappresentanti iraniani e mediatori internazionali. Le riunioni sono state caratterizzate da un certo squilibrio tra le azioni e le intenzioni di ciascuna parte. Finora, sembra che a beneficiare della situazione sia stato Donald Trump, mentre l’Iran si trovi in una posizione più difficile. I mediatori hanno parlato di “creare le condizioni più appropriate al dialogo”, ma i fatti sembrano raccontare un’altra storia.

Roma. “Le consultazioni odierne hanno avuto l’obiettivo di creare le condizioni più appropriate al dialogo”, hanno annunciato a metà giornata i mediatori tanto discreti quanto laconici di Muscat dopo aver ricevuto (separatamente) gli inviati di Washington e Teheran. “E’ stato un buon inizio – ha commentato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi – l’atmosfera è stata positiva”. Ma al netto delle formule diplomatiche, come previsto “il negoziato sul negoziato” tenuto a battesimo dal ministro degli Esteri omanita Sayyid Badr Albusaidi non ha prodotto nulla di concreto, Araghchi, se n’è andato diretto in Qatar, l’agenzia di stampa iraniana Isna ha ribadito che l’unico tema in agenda è stato il dossier nucleare e la data del prossimo round delle trattative non è ancora stata diffusa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

