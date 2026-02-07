Collescipoli cerimonia per la biennale speciale di San Valentino | Grande occasione di scambio culturale I PREMIATI

Nel pomeriggio di oggi, nel Chiostro di Santa Cecilia a Collescipoli, si è tenuta la cerimonia di chiusura della mostra “L’incontro: persone, culture”. L’evento ha segnato una tappa importante in vista della Biennale d’Arte Internazionale di Roma, con premiati gli artisti che si sono distinti. La manifestazione ha rappresentato un’occasione di scambio culturale tra le diverse realtà coinvolte.

Evento al "Borgo Arti Collescipoli". Le parole dell'assessore Michela Bordoni Dopo il taglio del nastro alle 17, l'evento si è aperto con i saluti istituzionali e la lettura della poesia "Fratello" di Paolo Mancini, dedicata all'opera dell'artista Dessì. A seguire, Tiziana Vignoli ha introdotto il convegno tematico, durante il quale sono stati consegnati i diplomi e i riconoscimenti del CIAC. "I nuovi progetti culturali rappresentano sempre una grande sfida – ha dichiarato l'assessore Michela Bordoni. Ringrazio sentitamente l'organizzazione e i numerosi artisti locali partecipanti. L'arte e la cultura, anche attraverso eventi più piccoli, rappresentano un grande motore per valorizzare il territorio.

