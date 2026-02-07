Colle progetta interventi Presto lavori pubblici attesi e programmati da tempo

La pioggia non si ferma, ma a breve a Colle si tornerà a lavorare. Dopo mesi di attese e pianificazioni, i lavori pubblici più attesi sono pronti a ripartire. Quando il cielo si schiarirà, i cantieri riprenderanno, puntando a migliorare una delle zone più frequentate e osservate del paese.

La pioggia, in questi giorni, continua a dettare l'agenda, ma appena il cielo concederà una pausa, Colle è pronta a rimettere mano ad una delle sue parti più vissute ed osservate. La zona alta della città, da sempre meta privilegiata dei visitatori e luogo di ritrovo estivo per tutta la Valdelsa, sarà interessata da una serie di lavori pubblici attesi e programmati da tempo, destinati a incidere in modo significativo sull'aspetto e sulla fruibilità degli spazi. A fare chiarezza sul cronoprogramma è il vice sindaco Marco Speranza, che guarda con realismo alle nuvole ma anche con determinazione agli interventi da avviare.

