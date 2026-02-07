Cognomi siciliani | Ciancimino Di Liberto La Rocca e Campolo un viaggio tra storia origini e migrazioni nell’isola

I cognomi siciliani come Ciancimino, Di Liberto, La Rocca e Campolo raccontano storie di migrazioni e radici antiche. Sono nomi che attraversano i secoli, portando con sé racconti di famiglia, mestieri e spesso legami con eventi storici dell’isola. La loro presenza sul territorio è una testimonianza viva di come le persone si sono mosse, si sono insediate e hanno lasciato tracce profonde nel tessuto sociale della Sicilia.

L’eco dei cognomi risuona attraverso i secoli, portando con sé storie di migrazioni, di mestieri, di appartenenze familiari e, talvolta, di destini incrociati con la storia stessa di un paese. Oggi, il 7 febbraio 2026, ci immergiamo nell’onomastica siciliana, esplorando le origini e le traiettorie di quattro cognomi che raccontano la complessità dell’isola: Ciancimino, Di Liberto, La Rocca e Campolo. Un viaggio nel tempo e nello spazio che svela come i nomi, lungi dall’essere semplici etichette, siano veri e propri “marchi” – come li definirebbe la locuzione latina “nomen omen” – che custodiscono memorie e significati profondi.🔗 Leggi su Ameve.eu

