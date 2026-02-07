Cocaina nella roulotte vicino alle scuole la lista dei clienti | in carcere un 52enne

I carabinieri di San Donà hanno arrestato giovedì un uomo di 52 anni, trovato con tre etti di cocaina nella sua roulotte vicino alle scuole. La polizia ha anche sequestrato un pacchetto con altri 95 grammi di droga, pronti per essere venduti. Durante le indagini sono emersi i nomi di alcuni clienti, e si sta cercando di capire se l’uomo avesse un ruolo più ampio nel traffico di droga della zona.

Giovedì i carabinieri di San Donà hanno fermato un 52enne del posto con tre etti di cocaina tra il sasso e altri involucri già pronti e un pacchetto trasparente a parte con altri 95 grammi di polvere bianca per confezionare le dosi.Un fai da te quasi completo, sicuramente i militari cercavano.

