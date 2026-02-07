CLAAI Salerno | nominato Antonio Ferrara referente del comparto commercio per il quartiere Torrione

Oggi CLAAI Salerno ha annunciato la nomina di Antonio Ferrara come nuovo referente del comparto commercio per il quartiere Torrione. Ferrara, già segretario dell’associazione Torrione Eventi APS, si occuperà ora di rappresentare le attività commerciali locali e di coordinare le iniziative nel quartiere. La decisione mira a rafforzare il ruolo delle imprese e a favorire lo sviluppo economico di Torrione.

Nella giornata di oggi CLAAI Salerno ha deliberato la nomina di Antonio Ferrara a segretario dell’associazione Torrione Eventi APS e referente del comparto commercio per il quartiere di Torrione. La decisione si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento della presenza associativa sul territorio e di consolidamento del dialogo tra le realtà produttive locali e il mondo dell’associazionismo. Ad Antonio Ferrara è affidato il compito di svolgere una funzione di raccordo tra CLAAI Salerno, l’associazione Torrione Eventi APS e il tessuto economico e sociale del quartiere, promuovendo una visione condivisa di sviluppo, partecipazione e rappresentanza.🔗 Leggi su Salernotoday.it

