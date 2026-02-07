Civitanova maggioranza scossa | elezione Tiberi blocca presunto accordo per nuove leadership e sindaco imposto

La maggioranza a Civitanova resta sotto pressione dopo l’elezione di Roberto Tiberi alla presidenza del Consiglio comunale. Un tentativo di creare una nuova leadership all’interno del centrodestra si è arrestato con questa nomina. I vari gruppi della coalizione avevano sperato di mettere in atto un piano diverso, ma Tiberi ha preso il comando, bloccando così l’ipotesi di accordi interni e di un possibile candidato sindaco per il 2027. La situazione resta tesa e ancora tutta da definire.

Il tentativo di costruire un'alternativa interna alla coalizione di centrodestra a Civitanova, volto a imporre figure specifiche alla guida del Consiglio comunale e, potenzialmente, a definire il candidato sindaco per le elezioni del 2027, sarebbe stato sventato con l'elezione di Roberto Tiberi alla presidenza del Consiglio. A rivelarlo sono i consiglieri comunali di "Vince Civitanova", Fausto Troiani e Marino Mercuri, che denunciano un accordo, definito "patto della camelia", finalizzato a minare le fondamenta dell'attuale maggioranza e a favorire l'ascesa di personaggi ritenuti non all'altezza.

