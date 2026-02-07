Città di Castello inganna cliente e vende cellulare nuovo | il vecchio aveva solo la memoria piena denunciato

Un dipendente di un negozio di Città di Castello è stato denunciato per truffa. Secondo le accuse, avrebbe ingannato un cliente, facendogli credere che il suo cellulare fosse rotto, quando in realtà il problema era solo la memoria piena. La vittima aveva portato lo smartphone in negozio, ma il dipendente ha insistito che serviva una riparazione più costosa. Alla fine, il cliente si è accorto di essere stato truffato e ha denunciato l’accaduto.

È scattata una denuncia per truffa a Città di Castello (Perugia). Un dipendente di un esercizio commerciale è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per aver indotto un cliente ad acquistare un nuovo smartphone, rappresentando falsamente un grave malfunzionamento del dispositivo posseduto. L’episodio è stato portato alla luce grazie alla denuncia della vittima, che si era rivolta al punto vendita per risolvere un presunto problema tecnico. La dinamica dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine ha preso avvio dopo che un cliente ha segnalato un comportamento sospetto da parte di un commesso di un negozio di elettronica a Città di Castello. 🔗 Leggi su Virgilio.it

