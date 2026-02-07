Cirstea saluta il tennis con un trionfo | 6-0 6-2 a Raducanu al Transylvania Open

Sorana Cirstea lascia il tennis con un sorriso dopo aver vinto il Transylvania Open a Cluj-Napoca. La giocatrice romena ha dominato la finale contro Emma Raducanu, chiudendo in meno di un’ora con un 6-0 6-2. Un risultato che chiude una stagione intensa e ricca di emozioni.

Sorana Cirstea ha conquistato il Transylvania Open a Cluj-Napoca, trionfando su Emma Raducanu con un netto 6-0 6-2 in poco più di un’ora di gioco. La vittoria, arrivata il 7 febbraio 2026, rappresenta il quarto titolo in carriera per la tennista rumena, che ha siglato una performance dominante davanti al pubblico di casa. Il trionfo assume un significato particolare per Cirstea, che ha annunciato l’intenzione di concludere la sua carriera professionale nel 2026, rendendo questo torneo una sorta di ultimo atto davanti ai propri tifosi. La finale, tuttavia, ha visto una Raducanu ben lontana dalla forma che l’aveva portata a vincere il US Open nel 2021, appesantita dalla fatica fisica e mentale accumulata nella semifinale contro Olijnykova, un match durato oltre tre ore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Transylvania Open

Alle semifinali del WTA 250 di Cluj-Napoca si presentano Raducanu e Cirstea, che hanno battuto le avversarie nei quarti.

Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Transylvania Open

Argomenti discussi: WTA Cluj-Napoca, semifinale: highlights Cirstea-Snigur.

WTA Cluj-Napoca: Raducanu ancora a secco, Cirstea ferma il tempo e trionfa in casaRaducanu Cirstea, Tennis - WTA | Finale senza storia con Emma svuotata dalla fatica impiegata in semifinale. Sorana gioca alla grande e vince il quarto titolo ... ubitennis.com

Cluj-Napoca su SuperTennis: Raducanu-Cirstea, la finale live alle 15.30Emma Raducanu e Sorana Cirstea si giocano il trofeo del Transylvania Open , WTA 250 dotato di un montepremi di 283.347 dollari che si sta ... sport.tiscali.it

Non vinco un match nel tabellone principale WTA da agosto, quando ho raggiunto gli ottavi a Cincinnati. " A Cluj-Napoca, in Romania, il Transylvania Open powered by Kaufland ha preso il via il 3 febbraio 2026. Il torneo, categoria WTA 250, mette in palio un facebook