Cime tempestose | Airbnb offre soggiorni gratuiti nella camera rosa del film nel cuore del West Yorkshire

Airbnb mette a disposizione di tre coppie una notte nella camera rosa di “Cime tempestose” in West Yorkshire. Chi sogna di vivere un’esperienza da film può prenotare gratuitamente questa stanza che ha fatto da sfondo alle riprese del nuovo adattamento diretto da Emerald Fennell. Un’occasione unica per immergersi nel mondo passionale e tormentato del romanzo di Emily Brontë.

L’incanto di “Cime tempestose” si materializza in un’opportunità unica: tre coppie potranno dormire gratuitamente nella camera rosa che ha fatto da sfondo alle riprese del nuovo film diretto da Emerald Fennell, un’immersione totale nell’universo passionale e tormentato del celebre romanzo di Emily Brontë. L’iniziativa, lanciata da Airbnb, apre le porte di Thrushcross Grange, nel cuore del West Yorkshire, a un’esperienza esclusiva pensata per celebrare l’uscita del film, prevista per il 12 febbraio 2026, e per intercettare un crescente desiderio di romanticismo e di fuga nei luoghi che hanno ispirato le sorelle Brontë.🔗 Leggi su Ameve.eu

Airbnb apre le porte della stanza di Cathy, tra immagini di cinema, riferimenti letterari e paesaggi inglesi.

