Ciclone Harry Pogliese FdI | Sospensione dei termini e tutela del capitale per le imprese danneggiate

Il senatore Salvo Pogliese di Fratelli d’Italia si schiera a fianco delle imprese colpite dal ciclone Harry. In una nota, il politico catanese chiede di sospendere i termini e di tutelare il capitale delle aziende danneggiate. Pogliese si rivolge alle istituzioni per trovare soluzioni rapide e concrete, sottolineando l’importanza di intervenire subito per evitare che le imprese rischino di chiudere.

Il senatore Salvo Pogliese, capogruppo di FdI in Commissione Industria, ha espresso il suo sostegno alle istanze avanzate dall'Ordine dei Commercialisti di Catania a favore delle imprese danneggiate dal ciclone Harry. "Le proposte dell'Ordine sono assolutamente condivisibili - ha dichiarato Pogliese - e mi farò portavoce di queste richieste con il vice ministro dell'Economia, Maurizio Leo". Tra le misure suggerite dai professionisti ci sono la sospensione dei termini per le perdite d'esercizio relative all’anno dell'evento calamitoso, e la neutralizzazione delle perdite per evitare la riduzione del capitale sociale o la liquidazione delle aziende colpite.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Ciclone Harry

Le imprese siciliane colpite dal maltempo di Ciclone Harry possono già inviare le domande per i contributi regionali.

Nel pomeriggio di ieri, il deputato Luca Sbardella e il senatore Salvo Pogliese di Fratelli d’Italia hanno effettuato un sopralluogo a Riposto, con particolare attenzione al porto, gravemente danneggiato dal ciclone Harry.

Ultime notizie su Ciclone Harry

