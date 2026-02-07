Choc in strada | prende a bastonate la ex e il compagno morde e stacca l’orecchio al rivale

Un uomo ha scatenato il caos in strada, aggredendo la ex e il suo nuovo compagno. L’uomo ha colpito con pugni e bastonate, ferendo entrambi. Durante l’attacco, ha morso a un orecchio uno dei due e ha staccato il padiglione auricolare, che è stato amputato. La scena è finita con i soccorsi che sono intervenuti sul posto.

Ha aggredito la ex e il suo nuovo compagno, colpiti con pugni e presi a bastonate. Inoltre l'uomo è stato morso a un orecchio e ha subito l'amputazione del padiglione auricolare. Gli agenti hanno arrestato un 37enne italiano accusato di stalking, violenze, lesioni e minacce di morte.

