Chiusura della locale a Crotone | esperto | intervento non proporzionato solo temporaneo

Daniele Manica, titolare del locale “Toda Gioia” sul lungomare di Crotone, si dice sorpreso dalla chiusura forzata della sua attività. Ha scoperto la notizia leggendo un giornale, prima ancora di ricevere comunicazioni ufficiali dagli uffici. Manica critica l’intervento, che definisce sproporzionato e solo temporaneo, e dice di essere ancora in attesa di spiegazioni chiare. La sua situazione mette in luce le difficoltà degli esercenti locali di fronte a decisioni che arrivano senza preavviso.

Crotone, il titolare del locale "Toda Gioia" si difende: "Ho saputo della chiusura da un giornale, prima ancora che da ufficio" Daniele Manica, titolare del locale "Toda Gioia", un'attività aperta sul lungomare di Crotone, ha espresso il suo imbarazzo e la sua delusione dopo la chiusura forzata dell'azienda. L'evento, verificatosi oggi, venerdì 6 febbraio 2026, è stato segnalato all'industria del capo di Crotone con un provvedimento ufficiale emesso da un ufficio amministrativo. Ma l'episodio non è andato soltanto a segnare la fine di un locale: ha innescato un dibattito sulle modalità di comunicazione e sulla proporzionalità delle azioni istituzionali.

