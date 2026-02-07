Chiedono offerte per il Cro ma è una truffa | l' allerta dell' istituto

Da pordenonetoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia ha avvisato che alcune persone si presentano come incaricati del Cro di Aviano per chiedere offerte, ma si tratta di una truffa. Molti cittadini segnalano passaggi frequenti a casa da sconosciuti che cercano di farsi consegnare soldi. Le forze dell’ordine invitano a fare attenzione e a non cadere in questa trappola.

“Volevo capire se anche voi ricevete passaggi continui a casa da persone che si presentano come incaricati del Cro di Aviano e chiedono offerte”. È la segnalazione comparsa sui social. Una richiesta di informazioni dato che non capita spesso di ricevere visite direttamente da persone legate.🔗 Leggi su Pordenonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cro Aviano

Finti dipendenti chiedono fondi: è una truffa

Una telefonata avvisa i cittadini di Corinaldo che sono in arrivo falsi dipendenti comunali a domicilio.

"Siamo i carabinieri, le hanno clonato la targa dell'auto". Ma è una truffa

Una truffa comune coinvolge falsi agenti e telefonate ingannevoli, spesso rivolte agli anziani.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cro Aviano

Argomenti discussi: Si fingono il figlio e si fanno dare più di 2mila euro, denunciati; Mercato fisso coperto, gli operatori chiedono legalità e sconti ai clienti; Volkswagen e Stellantis chiedono una strategia europea per salvare l’auto; Inter, un club della Premier ha chiesto informazioni per Dumfries.

chiedono offerte per ilRaccogliamo fondi per il centro anziani: attenzione alla truffaTelefonano e chiedono offerte da destinare al centro anziani. Che, però, non ha organizzato raccolte fondi. A mettere in allerta i cittadini è il Comune di Villasanta che, con un post sulla pagina Fac ... monzatoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.