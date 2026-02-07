Chiedono offerte per il Cro ma è una truffa | l' allerta dell' istituto
La polizia ha avvisato che alcune persone si presentano come incaricati del Cro di Aviano per chiedere offerte, ma si tratta di una truffa. Molti cittadini segnalano passaggi frequenti a casa da sconosciuti che cercano di farsi consegnare soldi. Le forze dell’ordine invitano a fare attenzione e a non cadere in questa trappola.
“Volevo capire se anche voi ricevete passaggi continui a casa da persone che si presentano come incaricati del Cro di Aviano e chiedono offerte”. È la segnalazione comparsa sui social. Una richiesta di informazioni dato che non capita spesso di ricevere visite direttamente da persone legate.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Finti dipendenti chiedono fondi: è una truffa
Una telefonata avvisa i cittadini di Corinaldo che sono in arrivo falsi dipendenti comunali a domicilio.
"Siamo i carabinieri, le hanno clonato la targa dell'auto". Ma è una truffa
Una truffa comune coinvolge falsi agenti e telefonate ingannevoli, spesso rivolte agli anziani.
Ci è stata segnalata la presenza, in particolare nel Sacilese, di persone che, per strada, chiedono offerte per il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. L'istituto non autorizza simili attività a proprio nome: facebook
