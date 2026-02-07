Chiede soldi per fumare ’Troppo pochi’ | tenta di prenderle il borsello

Mercoledì pomeriggio, intorno alle 17, un uomo ha tentato di rapinare una donna a piazzale Rosselli. La donna aveva rifiutato di darle soldi per fumare, dicendo che ne aveva troppo pochi. L’uomo ha cercato di prenderle il borsello, ma è stato subito fermato dalle volanti della polizia e arrestato sul posto. La donna ha riportato una prognosi di sette giorni. La zona resta sotto stretta sorveglianza.

La zona di piazzale Rosselli e del centro commerciale Porta Siena resta 'calda'. Tanto che mercoledì intorno alle 17 un uomo è stato arrestato dalle Volanti della polizia proprio qui per la tentata rapina nei confronti di una donna che ha avuto sette giorni di prognosi. Ieri la direttissima in tribunale davanti al giudice Francesco Picardi per il senese, difeso dall'avvocato Paolo Bufalini. Il pubblico ministero Mariella Sebaste ha chiesto i domiciliari, l'episodio era stato abbastanza animato e il comportamento dell'uomo aggressivo. Picardi ha disposto l'obbligo di dimora nella sua abitazione a Siena, il divieto di uscire la notte, dovrà inoltre presentarsi ogni giorno alle forze dell'ordine.

