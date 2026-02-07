La Virtus si prepara a sfidare lo Spezia in un derby che si preannuncia difficile. Chiappella chiede ai suoi una prova di carattere, perché in campo servirà più che mai tenacia e personalità. Entrambe le squadre sanno quanto conta questa partita per la classifica, e questo rende il match ancora più acceso e combattuto.

"Il match a Spezia? Senza dubbio complicato perché entrambe le squadre sono consapevoli dell’importanza della posta in palio per la classifica e perché è un derby". Così il giovane tecnico dell’Entella Andrea Chiappella, classe 1987, che nasconde le insidie della gara odierna anche dal punto di vista ambientale, per la forza del tifo del ‘Picco’: "Siamo pronti ad approcciare al meglio il match anche per ciò che riguarda il temperamento da mettere in campo. Ritengo che sarà una gara equilibrata nella quale dovremo essere bravi a sbagliare il meno possibile". Il tecnico dei biancocelesti dovrebbe riproporre lo stesso undici iniziale schierato nel match pareggiato contro il Frosinone, non senza recriminazioni per il gol al 95’ dei ciociari che ha privato la squadra del Tigullio di una vittoria meritata: "Siamo arrabbiati per l’epilogo del match con il Frosinone, a inizio settimana ho avuto modo di partecipare a una call con mister Trincheri del basket, ci ha parlato delle cicatrici che hanno accompagnato il suo percorso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Chiappella indica la strada alla Virtus: "Serve una prova di temperamento"

Approfondimenti su Spezia Virtus

Domani la Stosa Virtus affronta Cecina in una sfida importante per la corsa ai play-off.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Virtus Entella. . | VIGILIA Mister Chiappella presenta Entella-Monza #ForzaEntella #UnaSolaSquadra facebook