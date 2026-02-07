chiamateci subito in caso di truffa

Questa mattina a Montale si è tenuto un incontro di prevenzione contro le truffe rivolte agli anziani. Nel salone della Casa del Sorriso della Misericordia, il comandante dei Carabinieri di Montale, il luogotenente Massimiliano Moncini, ha invitato le persone a chiamare subito le forze dell’ordine in caso di sospetti o tentativi di truffa. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini, soprattutto gli anziani, sui rischi e sui comportamenti da adottare per non cadere nelle trappole dei truffatori.

Un incontro di prevenzione contro le truffe ai danni degli anziani si è tenuto nel salone della Casa del Sorriso della Misericordia di Montale, con l’intervento del comandante della stazione dei Carabinieri di Montale, luogotenente Massimiliano Moncini. L’incontro, che ha visto la partecipazione di un folto pubblico, era organizzato dalla Misericordia insieme all’Auser e al circolo Arci di Montale. Dopo i saluti del governatore della Misericordia di Montale Massimiliano Pieroni e dell’assessora alle politiche sociali del Comune di Montale Sandra Neri, ha preso la parola il luogotenente Moncini che in termini chiari e facilmente comprensibili ha informato sulle tecniche utilizzate dai criminali nell’esecuzione delle truffe ed è stato prodigo di consigli rispondendo anche alle domande dei molti intervenuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

