Chi erano i morti nell’incidente di Saronno il cordoglio di Caronno e del sindaco

Da ilnotiziario.net 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intera città di Caronno Pertusella si sveglia sotto shock dopo l’incidente di Saronno in cui hanno perso la vita due giovani, Michele Forastieri e Emanuele Accomando, di 22 e 24 anni. La comunità è in lutto, il sindaco ha espresso il suo cordoglio e si cerca di capire cosa sia successo nella notte tra giovedì e venerdì.

Approfondimenti su Caronno Pertusella

Di Caronno e Garbagnate i due ventenni morti nell’incidente di Saronno

Due giovani di Caronno Pertusella e Garbagnate sono morti nella notte a Saronno dopo un incidente in viale Europa.

Chi erano Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella morti nell’incidente stradale di Altamura

Antonio e Cecilia Bigi, rispettivamente di 21 e 25 anni, sono stati vittime di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 41 di Altamura nella notte tra sabato e domenica.

Ultime notizie su Caronno Pertusella

chi erano i mortiChi erano i morti nell’incidente di Saronno, il cordoglio di Caronno e del sindacoUn’intera città in lutto. Caronno Pertusella si è risvegliata ancora sconvolta da quanto accaduto nella notte fra giovedì e venerdì, quando due ragazzi di ... ilnotiziario.net

Chi erano Michele e Emanuele i due giovani di 22 e 24 anni morti nell’incidente d’auto nel VaresottoA perdere la vita nel tragico incidente della notte scorsa sarebbero Emanuele Accomando, 24 anni, di Garbagnate Milanese (Milano) e Michele Forastieri ... fanpage.it

