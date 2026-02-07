Chi erano i morti nell’incidente di Saronno il cordoglio di Caronno e del sindaco

Caronno Pertusella piange i due giovani morti in un incidente a Saronno. La città si è svegliata sotto shock, con il dolore che si fa sentire forte tra amici e familiari. Michele Forastieri e Emanuele Accomando avevano 22 e 24 anni. La loro vita si è spezzata in un attimo in un incidente che ancora si cerca di ricostruire. Il sindaco e i residenti hanno espresso il loro cordoglio, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente.

Due giovani di Caronno Pertusella e Garbagnate sono morti nella notte a Saronno dopo un incidente in viale Europa.

