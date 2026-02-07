Chi è Giovanni Franzoni | dai successi juniores all' argento 2026
Giovanni Franzoni, il giovane sciatori italiano, ha conquistato l’argento nella discesa libera ai Giochi olimpici. È il suo primo grande risultato in carriera e conferma il suo talento nello sci alpino, una delle discipline più spettacolari e competitive. La gara si è svolta con intensità e Franzoni si è messo in evidenza fin dalle prime fasi, dimostrando di poter competere ai livelli più alti.
AGI - Giovanni Franzoni è il talento dello sci alpino italiano ma anche mondiale. È il neo argento olimpico in discesa libera, la specialità 'regina' dello sci alpino, una delle più importanti gare dei Giochi olimpici. Franzoni in questa stagione è salito quattro volte sul podio salendo due volte sul gradino più alto. Passioni e tempo libero: tra musica e sport d'acqua. Giovanni ha la passione per la musica ma ha la predilezione per il raptrap italiano o americano. Per le vacanze sceglie quasi sempre il mare, dove ama passare le giornate tra kite, surf e wakeboard. La carriera: dai successi juniores alla consacrazione. 🔗 Leggi su Agi.it
Approfondimenti su Giovanni Franzoni
Giovanni Franzoni, chi è il discesista argento alle Olimpiadi 2026
Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Giovanni Franzoni ha fatto il suo debutto importante.
Olimpiadi, chi è Giovanni Franzoni, il “Sinner dello sci” argento nella discesa libera
Giovanni Franzoni, il “Sinner dello sci”, si prende l’argento nella discesa libera a Bormio.
Ultime notizie su Giovanni Franzoni
Argomenti discussi: Giovanni Franzoni, chi è la nuova stella dello sci azzurro: l’infortunio, la rinascita e la caccia…; Come Giovanni Franzoni è diventato la punta di diamante della velocità • Sci alpino; Giovanni Franzoni, chi è l'azzurro che fa sognare l'Italia dello sci a Milano Cortina; Kobe Bryant, surf e Sinner: tutto su Franzoni, l'uomo jet azzurro d'argento ai Giochi.
Olimpiadi, chi è Giovanni Franzoni, il Sinner dello sci argento nella discesa liberaL’argento olimpico è solo la ciliegina sulla torta di una stagione segnata dalla prima vittoria in Coppa del Mondo. Vediamo chi è il nuovo talento della velocità azzurra e il ricordo per l’amico Matte ... msn.com
Chi sono Giovanni Franzoni e Dominik Paris: doppio podio azzurro nella discesa libera, le prime medaglie italiane a Milano-Cortina 2026Il 24enne bresciano d’argento e il veterano altoatesino di bronzo: carriere, record e curiosità dei due protagonisti del giorno ... affaritaliani.it
Giovanni Franzoni vince l'argento in discesa libera a Milano-Cortina 2026. Dalla tragedia di Wengen al podio olimpico sulla Stelvio: la storia del campione bresciano. #SportMediaset facebook
MILANO CORTINA | "Pensare a inizio stagione di vincere Kitz e portare una medaglia in discesa, cose che non avrei mai immaginato...". Così, ai microfoni della Rai, Giovanni Franzoni ha commentato il suo argento nella discesa libera olimpica. #ANSA x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.