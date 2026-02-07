Giovanni Franzoni, il giovane sciatori italiano, ha conquistato l’argento nella discesa libera ai Giochi olimpici. È il suo primo grande risultato in carriera e conferma il suo talento nello sci alpino, una delle discipline più spettacolari e competitive. La gara si è svolta con intensità e Franzoni si è messo in evidenza fin dalle prime fasi, dimostrando di poter competere ai livelli più alti.

AGI - Giovanni Franzoni è il talento dello sci alpino italiano ma anche mondiale. È il neo argento olimpico in discesa libera, la specialità 'regina' dello sci alpino, una delle più importanti gare dei Giochi olimpici. Franzoni in questa stagione è salito quattro volte sul podio salendo due volte sul gradino più alto. Passioni e tempo libero: tra musica e sport d'acqua. Giovanni ha la passione per la musica ma ha la predilezione per il raptrap italiano o americano. Per le vacanze sceglie quasi sempre il mare, dove ama passare le giornate tra kite, surf e wakeboard. La carriera: dai successi juniores alla consacrazione. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Chi è Giovanni Franzoni: dai successi juniores all'argento 2026

Approfondimenti su Giovanni Franzoni

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Giovanni Franzoni ha fatto il suo debutto importante.

Giovanni Franzoni, il “Sinner dello sci”, si prende l’argento nella discesa libera a Bormio.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Giovanni Franzoni

Argomenti discussi: Giovanni Franzoni, chi è la nuova stella dello sci azzurro: l’infortunio, la rinascita e la caccia…; Come Giovanni Franzoni è diventato la punta di diamante della velocità • Sci alpino; Giovanni Franzoni, chi è l'azzurro che fa sognare l'Italia dello sci a Milano Cortina; Kobe Bryant, surf e Sinner: tutto su Franzoni, l'uomo jet azzurro d'argento ai Giochi.

Olimpiadi, chi è Giovanni Franzoni, il Sinner dello sci argento nella discesa liberaL’argento olimpico è solo la ciliegina sulla torta di una stagione segnata dalla prima vittoria in Coppa del Mondo. Vediamo chi è il nuovo talento della velocità azzurra e il ricordo per l’amico Matte ... msn.com

Chi sono Giovanni Franzoni e Dominik Paris: doppio podio azzurro nella discesa libera, le prime medaglie italiane a Milano-Cortina 2026Il 24enne bresciano d’argento e il veterano altoatesino di bronzo: carriere, record e curiosità dei due protagonisti del giorno ... affaritaliani.it

Giovanni Franzoni vince l'argento in discesa libera a Milano-Cortina 2026. Dalla tragedia di Wengen al podio olimpico sulla Stelvio: la storia del campione bresciano. #SportMediaset facebook

MILANO CORTINA | "Pensare a inizio stagione di vincere Kitz e portare una medaglia in discesa, cose che non avrei mai immaginato...". Così, ai microfoni della Rai, Giovanni Franzoni ha commentato il suo argento nella discesa libera olimpica. #ANSA x.com