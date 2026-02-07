Chi è Christof Innerhofer | età vita privata e social

Christof Innerhofer, sciador italiano, ha 38 anni ed è uno dei nomi più noti dello sci alpino azzurro. In carriera ha vinto medaglie olimpiche e mondiali, conquistando il rispetto di appassionati e colleghi. Fuori dalle piste, è molto riservato sulla sua vita privata, anche se sui social condivide qualche momento con la famiglia e gli amici. Recentemente, si è concentrato sulle gare e sulla ripresa dopo gli infortuni, mantenendo alta la sua presenza nel mondo dello sci.

. Christof Innerhofer – Lo sciatore azzurro tra successi mondiali, Olimpiadi e vita privata. Christof Innerhofer è uno sciatore alpino italiano, specialista di discesa libera e super-G, nato il 17 dicembre 1984 a Brunico ( Alto Adige ). Risiede a Gais (BZ) ed è tesserato per il gruppo sportivo Fiamme Gialle. Età: 41 anni. Altezza: 1,86 m. Peso: 89 kg. Fin da bambino ha iniziato a sciare a 3 anni, spinto dal padre, e ha mosso i primi passi agonistici nello Sci Club Brunico. È considerato uno dei volti principali della velocità azzurra degli ultimi 15-20 anni.🔗 Leggi su Bollicinevip.comImmagine generica

Chi è Christof Innerhofer: età, origini e social

Christof Innerhofer, lo sciatore italiano noto per i suoi successi mondiali, si racconta tra vittorie e vita privata.

