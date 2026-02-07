Chi è Charlie Puth che canta l’inno nazionale americano al Super Bowl 2026

Charlie Puth sale sul palco del Levi’s Stadium di Santa Clara per cantare l’inno nazionale. È la sua prima volta in questa occasione e già si sente l’ansia che lo accompagna prima del fischio d’inizio. Il cantante americano, noto per le sue hit, ha avuto il compito di aprire le danze in un evento che ogni anno richiama milioni di spettatori. La tensione è palpabile tra il pubblico mentre Puth si prepara a esibirsi davanti a uno dei palcoscenici più importanti dello sport americano.

È la sua prima volta al Levi’s Stadium di Santa Clara per il Super Bowl con un’emozione che, come ogni anno, comincia ben prima del calcio d’inizio. L’onore di intonare le note solenni di The Star-Spangled Banner, l’inno nazionale americano, spetta a Charlie Puth, un talento da miliardi di streaming con una dote molto rara. La carriera della popstar. Classe 1991 e nato nel New Jersey, Charlie Puth non è solo una popstar da miliardi di streaming, ma un vero prodigio della musica. Il suo segreto? Il cosiddetto orecchio assoluto, dote rarissima che gli permette di riconoscere e riprodurre qualsiasi nota al solo ascolto. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Chi è Charlie Puth, che canta l’inno nazionale americano al Super Bowl 2026 Approfondimenti su Super Bowl2026 Charlie Puth canterà l’inno nazionale nel pre-game del Super Bowl 2026 Charlie Puth, dall'Inno Americano per il Superbowl al concerto sul Lago di Como Charlie Puth torna in Italia con due date del suo Whatever's Clear! World Tour. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Super Bowl2026 Argomenti discussi: Charlie Puth & Kenny G in Cry: testo, traduzione e significato; Charlie Puth sulla riorientamento della sua carriera; Super Bowl 2026: Bad Bunny, Green Day... ecco la scaletta musicale che vi aspetta; Super Bowl 2026: Bad Bunny protagonista dell'halftime show e tutti gli ospiti musicali. Chi è Charlie Puth, che canta l’inno nazionale americano al Super Bowl 2026Charlie Puth è una popstar da miliardi di streaming, scelto per intonare l’inno nazionale americano all’apertura del Super Bowl 2026. dilei.it Charlie Puth & Kenny G in Cry: testo, traduzione e significatoUn dialogo intimo tra padre e figlio: Charlie Puth racconta il dolore per la perdita della nonna nel nuovo singolo Cry in collaborazione con il sassofonista Kenny G ... 105.net Charlie Puth in Cry ti invita a piangere quando serve e non tenere tutto dentro per sembrare forte Quando la vulnerabilità diventa arte e il dolore si trasforma in messaggio universale. Charlie Puth pubblica oggi, 6 febbraio 2026, Cry, terza traccia dell'album "W facebook N°5 Charlie puth - Beat yourself up #Richieste #RadioStudioDelta x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.