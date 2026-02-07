che razza di trump

Dopo un anno di critiche serrate, ora ci troviamo a difendere Donald Trump come mai prima d’ora. Gli antitrumpiani, che prima lo criticavano duramente, sembrano aver cambiato rotta e, sorprendentemente, ora lo sostengono con fermezza. È una svolta che lascia senza parole, anche tra chi lo aveva sempre combattuto.

Lo confessiamo. Gli antitrumpiani ci piacciono così poco che, nell'ultimo anno, siamo diventati dei trumpiani di ferro. Ci piace tutto di lui. Ci piace il suo essere outsider della politica, ci piace la sua autenticità, la sua rapidità, il suo pragmatismo, ci piace il fatto che non ha paura di cambiare idea, ci piace come domina la scena mediatica, ci piace come conosce l'America profonda (come ha scritto Giuliano da Empoli «è un genio nel capire lo spirito del tempo»), ci piace che non si rifiuti di pronunciare la parola «Dio» e ci piace la sua Realpolitik nelle relazioni internazionali. Sì: fosse per noi meriterebbe il Nobel. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

