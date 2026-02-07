C’è un locale a pochi passi dal Petruzzelli di Bari che ha riscritto il modo di vivere la cucina mediterrranea
A pochi passi dal teatro Petruzzelli di Bari, c’è un locale che da oltre vent’anni porta avanti una cucina mediterranea autentica. La sua atmosfera semplice e genuina attrae chi cerca sapori veri e un’esperienza culinaria che ricorda il mare e il sole di casa. La cucina si basa su ricette tradizionali, preparate con ingredienti freschi e locali, e i clienti tornano spesso per rivivere quei sapori che sembrano usciti direttamente dal cuore del Mediterraneo.
Nel cuore di Bari esiste un luogo che, da oltre vent’anni, intercetta il desiderio di chi arriva in città per vivere il Mediterraneo anche a tavola.E son bastate due sedi, posizionate strategicamente nel Borgo Antico e di fronte all’Ateneo di Bari per farne un punto di riferimento per baresi e.🔗 Leggi su Baritoday.it
