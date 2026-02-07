C' è posta per te stasera in tv la nuova puntata | Giorgia e gli ospiti in scaletta

Questa sera su Canale 5 torna “C’è posta per te”. La puntata è ricca di sorprese e emozioni, con Giorgia e altri ospiti in scaletta. Molti italiani si sintonizzano per vivere ancora una volta momenti di suspense e commozione.

Il palinsesto del sabato sera di Canale 5 è molto caro a tanti telespettatori: in onda anche oggi, sabato 7 febbraio, "C'è posta per te" vive di attese, sorprese ed emozioni condivise. Un appuntamento che, da venticinque anni, riesce, grazie alla padrona di casa Maria De Filippi, a parlare a milioni di persone con la forza dei sentimenti veri. Nel panorama televisivo italiano "C'è posta per te" somiglia molto un rito collettivo, un format che ha attraversato ormai decenni, linguaggi e generazioni, con la prerogativa di mettere al centro della scena le storie della gente comune, ma soprattutto c'è l'idea che le parole possano ancora riparare, spiegare e riavvicinare. Sono stati svelati altri tre ospiti che vedremo nelle prossime puntate di C'è posta per te e a quali sorprese parteciperanno. Si tratta nel dettaglio dell'amatissima cantante Giorgia e dei due campioni della Roma, Stephan El Shaarawy e Matias Soulé

